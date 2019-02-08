В Днепре после столкновения с маршруткой перевернулась фура с пивом

Новости Украины: В Днепре 7 февраля фура, перевозившая бытылки с пивом въехала в автомобиль и в маршрутку, пострадала пассажирка, содержимое кузова оказалось на проезжей части.

В четверг, 7 февраля, в Днепре перевернулась фура, которая перевозила тысячи бутылок с пивом. По словам водителя, у фуры на улице, которая идет под уклоном, внезапно отказали тормоза.

Из-за этого на скорости фура въехала в Таврию", затем маршрутку. По предварительной информации, одна пассажирка, которая находилась в салоне автобуса, получила травмы.

После столкновения, фура проехала вниз по улице и перевернулась, а все содержимое кузова оказалось на проезжей части. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции.

Напомним, в Киеве на Южном мосту нетрезвый заместитель председателя Голосеевской райгосадминистраций Юрий Ткаченко травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие. В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Шкоды". В последствии, мэр Киева Виталий Кличко распорядился подготовить документы, необходимые для увольнения заместителя председателя Голосеевской РГА Юрия Ткаченко, который совершил ДТП, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии.