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На Прикарпатье мужчина стрелял по радиостанции и ранил полицейского

На Прикарпатье мужчина стрелял по радиостанции и ранил полицейского
17:42 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины: В Ивано-Франковской области мужчина из охотничьего ружья обстрелял радиостанцию и ножом ранил полицейского.

В Ивано-Франковской области в городе Калуш мужчина открыл огонь по местной радиостанции "Калуш ФМ" и оказал сопротивление полицейским.  Об этом сообщили в отделе местной полиции в пятницу, 8 февраля.

Полиция приехала на место преступления и при задержании стрелка один из правоохранителей был ранен. Неизвестный стрелял по окнам офиса из охотничьего ружья.

"После сообщения о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Неподалеку от указанного адреса правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол, по форме похожий для охотничьего ружья", - сообщает полиция.

После того, как полицейские спросили, что у мужчины в чехле, он выхватил нож и нанес оперуполномоченному Калушского ОП ножевое ранение лица. 

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31-летней старший лейтенант полиции доставлен в Калушскую центральную больницу. Злоумышленника задержали, на месте совершения преступления изъяли восемь гильз. О мотивах преступления в полиции не сообщили.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам статьи "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Хулиганство".

Как сообщалось ранее, во Львове сотрудники полиции задержали экс-бойца "Торнадо" с удостоверением Европола по подозрению в организации убийства активиста Виталия "Сармата" Олешко

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Полиция, Стрельба, Радиостанция, Происшествие.
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