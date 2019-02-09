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Начальник ж/д вокзала Одессы опровергает свое задержание

Начальник ж/д вокзала Одессы опровергает свое задержание
06:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Олег Сирота утверждает, что является свидетелем по делу и не был задержан.

Начальник одесского железнодорожного вокзала Олег Сирота опровергает свое задержание и утверждает, что является свидетелем по делу, из-за которого 7 февраля проводились следственные действия. Об этом сказано в заявлении пресс-центра регионального филиала "Одесская железная дорога".

Отмечается, что начальник станции Одесса-Главная в пятницу был на рабочем месте и продолжает работать. В ведомстве также утверждают, что информация о задержании, распространенная СМИ, не соответствует действительности.

"Сейчас я нахожусь на своем рабочем месте и продолжаю выполнять должностные обязанности. Действительно, вчера правоохранителями проводились следственные действия на территории одесского вокзала. Кроме того, могу сообщить, что меня вызвали на допрос в качестве свидетеля", - процитировали Сироту в пресс-центре. В правоохранительных органах официально данную информацию и проводимые вчера следственные действия не комментируют.

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В четверг вечером на вокзале были проведены оперативные мероприятия, включая обыски в административных помещениях вокзала. Отмечалось, что руководитель якобы подозревается в том, что вымогал деньги от предпринимателей за то, что им предоставляется возможность работать на территории вокзала.

Олег Сирота – известный в прошлом чиновник, занимавший руководящие посты в системе городской и областной власти. В частности, он был главой Малиновской районной администрации Одессы, возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья горсовета, занимал должность начальника главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения областной администрации.

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Задержание, Свидетель, Ж/д вокзал, Олег Сирота, Опровергает.
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