В Виннице от осложнений кори умер студент-медик

Новости Украины: В субботу, от коревой пневмонии умер студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко.

В субботу, 9 февраля, в результате осложнений от кори умер студент Винницкого национального медицинского университета. Об этом говорится в сообщении студенческого совета Винницкой области на странице в Facebook.

"9 февраля в результате осложнений от кори - коревой пневмонии - умер студент Винницкого национального медицинского университета Бутенко Сергей! Мы искренне сочувствуем семье умершего. Пусть его душа покоится с миром", - говорится в сообщении.

По данным отчета Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает первое место среди стран Европы по количеству больных корью за 2018 год. За период с января по декабрь 2018 года (полученных по состоянию на 1 февраля 2019-го), корью заразились 82 тыс. 596 человек в 47 из 53 стран Европейского региона.

В странах, которые предоставили данные о госпитализации, находились в больницах минимум две трети (61%) заболевших. Более того, в 2018 году было зарегистрировано рекордное для текущего десятилетия число людей, заразившихся вирусом кори, в 3 раза превышающее показатель за 2017 год и в 15 раз – за 2016-й, когда было зарегистрировано рекордно низкое число случаев данной болезни.