Митрополит УПЦ МП на Житомирщине рассылает священникам ПЦУ "смс-ки" с угрозами

Новости Украины: На Житомирщине священники, которые перешли в ПЦУ, получают угрозы с помощью смс-сообщений от имени иерарха УПЦ МП.

В Житомирской области священники, которые перешли в Православную церковь Украины, получают смс-сообщения с угрозами от имени иерарха УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии Православной церкви Украины.

"На священников, которые перешли в Православную церковь Украины, оказывается давление иерархом Российской церкви в Украине митрополитом Овручским и Коростенским Виссарионом. Он рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию. Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о действиях митрополита РПЦ в Украине проинформировал секретаря Житомирской епархии протоиерея Павла Ядчишина иерей Владислав Сеник, который недавно перешел в ПЦУ из Российской церкви.

В епархии сообщают, что давление со стороны митрополита Виссариона оказывается на религиозные общины с. Гранитное, с. Маклаевка, с. Федоровка Малинского района и других районов Житомирской области.

Напомним, в Крыму могут закрыть главный храм поместной украинской церкви - храм святых Владимира и Ольги в Симферополе. Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе нуждаются во всеобщей молитве - оккупанты направили предписание об "освобождении помещений. Напомним, в 2019 году будут печатать новые учебники по истории Украины, в которые внесут тему получения томоса об автокефалии УПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.