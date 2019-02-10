В Карпатах нашли заблудившихся туристов

Новости Украины: К поискам привлекли спасателей из Славского.

Во Львовской области спасатели разыскали трех туристов-лыжников из Одессы, заблудившихся на горе Тростян. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"9 февраля в 18:55 спасателям поступило сообщение, что, спускаясь с горы Тростян, заблудились трое туристов-лыжников: 2 женщины 1974 года и мужчина 1963 года рождения, жители г. Одесса", - говорится в сообщении.

К поискам привлекли спасателей из Славского.

Отмечается, что заблудившихся удалось найти в тот же день. В медицинской помощи они не нуждались.