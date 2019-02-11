Объявленный в розыск капитан Норда "нашелся" в Крыму

Новости Украины: Капитан керченского судна "Норд" Владимир Горбенко, которого объявили в розыск на материковой части Украины, вернулся в оккупированный Россией Крым.

Капитан задержанного украинскими пограничниками сейнера "Норд" (порт приписки - Керчь) Владимир Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, находится в Крыму.

Он дал интервью "Комсомольской правде". Видео размещено на сайте издания.

"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - сказал В.Горбенко.

Представитель компании-судовладельца Анна Шевелева подтвердила возвращение крымчанина на полуостров.

Как сообщалось, 29 января брат В.Горбенко обратился в Мелитопольское управление полиции Запорожской области с заявлением об исчезновении родственника. Полиция Запорожской области на следующий день открыла уголовное производство по ст.155 Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией "без вести пропавший".

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна В.Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.). 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для капитана В.Горбенко не посещать территорию АР Крым.

10 января 2019 года Оболонский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" на 1 февраля.

4 февраля Учетные данные В.Горбенко появились в разделе "исчезнувшие граждане" на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Согласно опубликованной информации, В.Горбенко, 1976 г.р., разыскивается Мелитопольским отделом полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области. Датой исчезновения указано 26 января 2019 года, местом исчезновения – г.Мелитополь Запорожской области.