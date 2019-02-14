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Жителям столицы не вернут переплату в "Киевэнерго"

Жителям столицы не вернут переплату в "Киевэнерго"
14:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: Киевлянам не учтут переплаты в «Киевэнерго» при расчетах за тепло с новым поставщиком.

После перехода права предоставлять услуги по отоплению и горячему водоснабжению в Киеве с 1 мая 2018 года коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго», переплаты населения предыдущему поставщику «Киевэнерго» не будут учтены в новой компании, для возврата средств киевляне самостоятельно должны обратиться к предыдущему поставщику. При этом задолженность по оплатам населения перешла новой компании.

Об этом на пресс-конференции сообщила финансовый директор КП «Киевтеплоэнерго» Екатерина Саркисова.

«Те, кто имеет переплату, обращаются с заявлениями непосредственно в компанию «Киевэнерго», поскольку это частная компания, которая продолжает нести обязательства, подача заявлений на возврат переплат происходит через центры коммунального сервиса в Киеве», - сказала она.

По ее словам, также существует категория потребителей, у которых переплата образовалась в ходе перерасчетов по субсидиям, в таком случае переплата не возвращается.

«Те, кто получили переплату в ходе перерасчетов по субсидиям, не имеют право претендовать на эти деньги, потому что их профинансировал бюджет, произошел перерасчет и эти деньги возвращаются обратно государству», - отметила она.

Кроме того, Саркисова сообщила, что те, кто имел задолженности, включая и население, и организации, на сегодняшний день имеют обязательства перед новым предприятием.

Сложившуюся ситуацию с тем, что долги за оплату были переданы новому поставщику, а обязательства по переплате - нет, Саркисова объяснила тем, что передача дебиторской задолженности произошла в рамках подписанного соглашения.

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«В октябре было заключено мировое соглашение между «Нафтогазом», Киевэнерго и «Киевтеплоэнерго» о том, что новое коммунальное предприятие принимает долги за газ перед «Нафтогазом» при условии, что «Киевэнерго» передаст долги населения и организаций новой компании на эквивалентную сумму 2,389 млрд грн», - пояснила она.

Ранее сообщалось, повышенные тарифы на отопление и воду вступят в силу с 1 января 2019 г., а первые платежки с увеличившимися суммами люди получат после 1 февраля.

Напомним, что с 1 ноября цена на газ для населения выросла на полторы гривны до 8,55 грн за кубометр. Примерно 80% цены на тепловую энергию - это стоимость газа, поэтому отопление и горячая вода неизбежно должны подорожать.

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Водоснабжение, Киевэнерго, Тепло, Отопление, Коммунальные услуги, Киевтеплоэнерго, Переплата.
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