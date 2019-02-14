Во Львове обрушился дом, пострадавших нет (Фото)

Новости Украины: В городе Львов обрушилась неэксплуатируемая часть трехэтажного жилого дома.

В г.Львов по улице Лычаковской в 18.15 четверга произошло обрушение несущей стены и межэтажных перекрытий неэксплуатируемой части трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Проводятся работы по разбору строительных конструкций. Предварительно жертв и пострадавших нет... К ликвидации последствий обрушения от ГСЧС привлечено 17 человек и 3 единицы техники", - говорится в обнародованной на сайте ГСЧС информации.

В пресс-службе информируют, что в настоящее время администрация решает вопрос о временном отселении жителей жилой части дома.

Напоминаем, обрушение семиэтажного здания в Стамбуле произошло в среду, 6 февраля. В доме, в котором всего зарегистрировано 43 человека, находились 30 жителей. Причина обрушения пока неизвестна.