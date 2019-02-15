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Электричка на переезде на Харьковщине сбила Daewoo Lanos

Электричка на переезде на Харьковщине сбила Daewoo Lanos
14:29 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: На железной дороге около села в Харьковской области произошло столкновение поезда с легковым авто.

Харьковские правоохранители расследуют факт столкновения пассажирского пригородного электропоезда с легковым авто, в результате чего погиб мужчина, сообщает управление нацполиции в Харьковской области.

Как отмечают в пресс-службе полиции, 15 февраля в 8:02 на железнодорожном переезде близ села Буды Харьковской области произошла авария с участием электропоезда и легкового авто «Daewoo Lanos», которым управлял 74-летний мужчина.

Согласно имеющимся данным, водитель авто проигнорировал запрещающие визуальные и звуковые сигналы светофора железнодорожного переезда, после чего произошло столкновение с пригородным поездом. Отмечается, что 74-летний мужчина погиб на месте.

Информация о ДТП внесена в реестр Журнала заявлений и сообщений Харьковского отделения полиции, правоохранители принимают решение об открытии уголовного дела.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области на переезде грузовик врезался в пассажирский поезд.

В "Укрзализныце" заявляют о снижении смертности из-за нарушения правил поведения на железной дороге в 2018г.

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ДТП, Харьковская область, Поезд, Электричка, Нацполиции.
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