Под Черкассами легковушка врезалась в грузовик: водитель погиб

Новости Украины: 15 февраля в Черкасской области недалеко от города Каменка произошло смертельное ДТП.

В Черкасской области возле города Каменка произошло смертельное ДТП. Утром 15 февраля на трассе столкнулись "лоб в лоб" грузовик Scania и легковой автомобиль Audi. На месте происшествия случился пожар.

Об это сообщает пресс-служба ГСЧС Черкасской области.

"Пожар возник в Audi. Наши спасатели его ликвидировали. Водитель легкового автомобиля погиб", – рассказали в ведомстве.

Группе dtp.kiev.ua в Фейсбуке опубликовала видео с места аварии. На кадрах видно два разбитых автомобиля, при этом легковушка представляет собой груду металла. Также видны следы пожара на кабине грузовика.

"Водитель легковушки нарушал скоростной режим и, "никому не мешая", врезался во встречный грузовик с курицей", – говорится в комментарии под видео.

Напомним, сегодня, 15 февраля, на железной дороге около села в Харьковской области произошло столкновение поезда с легковым авто, в результате чего погиб мужчина.

В Харьковской области на Ростовской трассе 14 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате погибла женщина.