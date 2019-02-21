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Киевская полиция задержала двух "воров в законе"

Киевская полиция задержала двух "воров в законе"
05:22 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве задержали двух "воров в законе" и российского криминального авторитета по прозвищу "Полузверь".

В среду, 20 февраля, в Киеве задержали двух "воров в законе" и российского криминального авторитета по прозвищу "Полузверь", сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе "Нодар Руставский", а также преступный российский авторитет "Полузверь" и их "сторонники". В отношении этих "уважаемых граждан" решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны", - написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук.

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Позже он добавил: "Удачный день на "воров в законе" - несмотря на пятилетний запрет на въезд в нашу страну "Тенго Гальский" сегодня вновь задержан сотрудниками полиции в Киеве. Ответ "вора в законе": "Приехал лечиться" к нам. Что дальше? Волшебный пендель и на лечение домой в Грузию!", - написал В.Аброськин.

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Киев, Авторитет, Задержали, Вор в законе, Вячеслав Аброскин, Нацполиция.
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