В супермаркете Ровно среди пакетов с молоком заметили большую крысу (Видео)

В одном из супермаркетов города Ровно посетители заметили необычного "посетителя". В молочном отделе, прямо по пакетам с молоком, лежащим в холодильнике, бегала крыса. Видео необычного инцидента опубликовали местные СМИ. Как видно на записи, заметив людей, грызун на какой-то момент замер, после чего попытался оперативно скрыться. Что, впрочем, получилось не сразу по причине, видать, зацепившихся лап. К слову, инцидент произошел в одном из заведений на улице Пушкина. Реакция администрации супермаркета пока не известна.