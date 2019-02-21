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Пятница, 22.02.2019

В супермаркете Ровно среди пакетов с молоком заметили большую крысу (Видео)

В одном из супермаркетов города Ровно посетители заметили необычного "посетителя". В молочном отделе, прямо по пакетам с молоком, лежащим в холодильнике, бегала крыса. Видео необычного инцидента опубликовали местные СМИ. Как видно на записи, заметив людей, грызун на какой-то момент замер, после чего попытался оперативно скрыться. Что, впрочем, получилось не сразу по причине, видать, зацепившихся лап. К слову, инцидент произошел в одном из заведений на улице Пушкина. Реакция администрации супермаркета пока не известна.
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Ровно, Супермаркет, Видео, Крыса.
11:22 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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