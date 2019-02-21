Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

В Ровном и Днепре полиция закрыла сеть порностудий

Смотрите фото (4)
В Ровном и Днепре полиция закрыла сеть порностудий
14:50 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины: Правоохранители разоблачили четыре порностудии в Ривном и Днепре.

В Ривном и Днепре правоохранители прекратили деятельность четырех порностудий. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области.

Отмечается, что работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Ривненской области совместно со следователями следственного управления при поддержке Департамента БЗПТЧ с привлечением киберполицейских, спецназовцев и при процессуальном руководства местной прокуратуры 20 февраля провели три обыска в Ривне и один - в Днепре.

Отдел коммуникации полиции Ровенской области "В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК украины, оперативники установили причастность 32-летнего жителя Днепра к организации и обеспечению деятельности трех студий в Ривном, где изготавливали и распространяли видеопродукцию порнографического характера", — сообщил начальник отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Ровенской области Игорь Крутий.

По сведениям полиции, администратор порностудий, 22-летняя ровенчанка, подыскивала соответствующие помещения и девушек для "работы". Отдел коммуникации полиции Ровенской области "На компьютерах были установлены видеокамеры, с помощью которых осуществлялась прямая трансляция на специальный сайт. Через него за денежное вознаграждение с помощью электронного "кошелька" девушки выполняли действия порнографического характера и другие пожелания клиента в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Во Львове полиция разоблачила сеть порностудий

Как добавил Крутий, полицейские предварительно установили, что в Ривне таким образом "трудоустроилось" ориентировочно 27 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Во время обыска трое из них как раз пришли в арендованную квартиру, где действовала порностудия. Еще в двух аналогичных помещениях девушки и жили, и работали. Также одну студию разоблачили ривненские оперативники и в Днепре, в которой как раз "работали" три девушки.

Отдел коммуникации полиции Ровенской области Во время обысков полицейские изъяли техническое оборудование, деньги, черновые записи, аксессуары интимного характера и одежду. По факту распространения предметов порнографического характера 22-летнему администратору и еще пяти жительницам Ривного следователи следственного управления сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос о сообщении 32-летнему жителю Днепра подозрения в указанном уголовном правонарушении и избрании меры пресечения. Полицейские устанавливают сообщников мужчины на территории Днепропетровской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Ровно, Полиция, Днепр, Порно, Порностудии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь