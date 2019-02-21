В Ровном и Днепре полиция закрыла сеть порностудий

Новости Украины: Правоохранители разоблачили четыре порностудии в Ривном и Днепре.

В Ривном и Днепре правоохранители прекратили деятельность четырех порностудий. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области.

Отмечается, что работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Ривненской области совместно со следователями следственного управления при поддержке Департамента БЗПТЧ с привлечением киберполицейских, спецназовцев и при процессуальном руководства местной прокуратуры 20 февраля провели три обыска в Ривне и один - в Днепре.

Отдел коммуникации полиции Ровенской области "В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК украины, оперативники установили причастность 32-летнего жителя Днепра к организации и обеспечению деятельности трех студий в Ривном, где изготавливали и распространяли видеопродукцию порнографического характера", — сообщил начальник отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Ровенской области Игорь Крутий.

По сведениям полиции, администратор порностудий, 22-летняя ровенчанка, подыскивала соответствующие помещения и девушек для "работы". Отдел коммуникации полиции Ровенской области "На компьютерах были установлены видеокамеры, с помощью которых осуществлялась прямая трансляция на специальный сайт. Через него за денежное вознаграждение с помощью электронного "кошелька" девушки выполняли действия порнографического характера и другие пожелания клиента в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Как добавил Крутий, полицейские предварительно установили, что в Ривне таким образом "трудоустроилось" ориентировочно 27 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Во время обыска трое из них как раз пришли в арендованную квартиру, где действовала порностудия. Еще в двух аналогичных помещениях девушки и жили, и работали. Также одну студию разоблачили ривненские оперативники и в Днепре, в которой как раз "работали" три девушки.

Отдел коммуникации полиции Ровенской области Во время обысков полицейские изъяли техническое оборудование, деньги, черновые записи, аксессуары интимного характера и одежду. По факту распространения предметов порнографического характера 22-летнему администратору и еще пяти жительницам Ривного следователи следственного управления сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос о сообщении 32-летнему жителю Днепра подозрения в указанном уголовном правонарушении и избрании меры пресечения. Полицейские устанавливают сообщников мужчины на территории Днепропетровской области.