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Ситуация на Донбассе: трое военнослужащих ООС получили ранения

Ситуация на Донбассе: трое военнослужащих ООС получили ранения
07:33 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины: Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Боевики незаконных вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 4 раза… Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза обстреляли позиции наших защитников: дважды - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия, в дальнейшем - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное, из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь" - отметили в штабе ООС.

День в ООС: Пять обстрелов, двое раненных

Обстрелам также подвергся поселок "Крымское".

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, трое боевиков НВФ уничтожены и четверо получили ранения.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, НФВ, ООС.
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