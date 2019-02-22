В центре Киева перевернулась фура с кирпичами

Новости Украины: В Киеве на Крещатике фура с кирпичами протаранила машину и перевернулась на тротуаре напротив мэрии.

В Киеве по адресу Крещатик, 21 прямо напротив мэрии фура Renault Magnum скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел в пятницу, 22 февраля, около 06:20. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчал вниз, но тормоза не срабатывали.

На пути своего движения Renault протаранил Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа

Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы обоих мужчин незначительные.

На данный момент место происшествия оцеплено, на месте работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.

Напомним, на Львовщине в результате столкновения с автобусом погиб водитель автомобиля "Мерседес".