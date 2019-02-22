Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

На Донбассе ВСУ уничтожили танк и блиндаж террористов: видео

На Донбассе ВСУ уничтожили танк и блиндаж террористов: видео
12:28 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины: На Донбассе 54-я бригада Вооруженных сил Украины нанесла удар по технике террористов.

Украинские военные из 54-й бригады ударили по танкам пророссийских боевиков на оккупированной Луганщине. Оккупанты спрятали эти танки за 3 километра от линии соприкосновения, хотя по минским соглашениям эта техника должна была быть отведена в тыл.

"Если не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте", – написал в Facebook волонтер Юрий Мисягин, который и опубликовал видео.

Он добавил, что когда украинские военные обнаружили вражеские танки и убедились, что действительно есть жесткие нарушения, тогда осуществили несколько пристрелочных ударов, а затем – по целям.

В результате было повреждено 1 танк и укрытие пророссийских боевиков, в котором находился личный состав оккупантов.

Напомним, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил военные десантно-штурмового подразделения выполнили парашютные прыжки.

Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8 ночью 20 февраля.

Ранее прошли масштабные танковые учения на одном из полигонов Черниговской области. Военнослужащие одной из танковых бригад Вооруженных сил приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Террористы, Донбасс, Танки, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь