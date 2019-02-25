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Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери

Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
07:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"24 февраля российские оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин…. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе действия оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз обстрелял наши опорные пункты: четыре раза - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Красногоровка" - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенный пункт Новозвановка, Золотое 4, Екатериновка, Новоолександровка, Золотое 1, Лобачево.

Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Золотом и Новоалександровке

Обстрелам со стороны Боевиков НВФ также подверглись жилые постройки поселков Золотое и Новоолександровка.

"С территории временно оккупированного города Первомайск российско-оккупационные войска вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряда и мины. В результате обстрела разрушено четыре жилых дома" – подчеркнули в штабе ООС.

"С начала текущих суток враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, трое боевиков НВФ уничтожены и четверо получили ранения.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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