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Глава Полтавской ОГА обвиняемый в коррупции попал в больницу

Глава Полтавской ОГА обвиняемый в коррупции попал в больницу
06:47 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Валерий Головко, которого обвиняют в коррупции лег в больницу.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко, у которого детективы НАБУ проводили обыск, обратился в областную клиническую больницу. Эту информацию по телефону подтвердил главврач областной клинической больницы Григорий Оксак, сообщает местный телеканал P.TV

Он уточнил, что Головко находится в отделении интервенционной радиологии. В самой больнице журналисты видели заместителя председателя облгосадминистрации Николая Билоконя. Он отказался подтвердить, что Головко в больнице, заявив, что приходил к врачу.

НАБУ об отмене статьи за незаконное обогащение: Шаг навстречу реваншу старой системы

Напоминаем, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в пятницу проводят обыски в здании Полтавской областной государственной администрации (ОГА), сообщает местное интернет-издание "Коло" со ссылкой на собственные источники.

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Полтава, ОГА, Больница, Коррупция, НАБУ.
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