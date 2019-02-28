Глава Полтавской ОГА обвиняемый в коррупции попал в больницу

Новости Украины: Валерий Головко, которого обвиняют в коррупции лег в больницу.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко, у которого детективы НАБУ проводили обыск, обратился в областную клиническую больницу. Эту информацию по телефону подтвердил главврач областной клинической больницы Григорий Оксак, сообщает местный телеканал P.TV

Он уточнил, что Головко находится в отделении интервенционной радиологии. В самой больнице журналисты видели заместителя председателя облгосадминистрации Николая Билоконя. Он отказался подтвердить, что Головко в больнице, заявив, что приходил к врачу.

Напоминаем, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в пятницу проводят обыски в здании Полтавской областной государственной администрации (ОГА), сообщает местное интернет-издание "Коло" со ссылкой на собственные источники.