КПВВ на линии разграничения переходят на новый график работы

Новости Украины: Контрольно-проверочные мероприятия через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил завтра, 1 марта, переходят на весенний график работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Согласно распоряжению командующего объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода", – говорится в сообщении.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.