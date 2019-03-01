Россия так и не объяснила, как ее "Торны" оказались на Донбассе

Новости Украины: РФ еще не дала объяснений, как её "Торн" и "Житель" попали в оккупированную часть Донбасса.

Россия до сих пор не предоставила разъяснений по поводу того, как ее современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), как, например, "Торн" и "Житель", оказались на оккупированном Донбассе. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Российская делегация сих пор не предоставила разъяснения о том, как современные и высокоразвитые российские системы постановки помех, такие как "Торн" или "Житель", которые ранее были зарегистрированы СММ, попали в оккупированную часть Донбасса", - заявил он.

Украинский дипломат напомнил о многочисленных случаях глушения беспилотных летательных аппаратов СММ на оккупированной Россией территории Донбасса, что неоднократно приводило к потере БПЛА. По его словам, только с помощью дронов наблюдатели ОБСЕ могут фиксировать незаконные конвои с территории РФ на оккупированный Донбасс, при помощи которых Россия поставляет своим вооруженным формированиям вооружение и боеприпасы.

"Именно поэтому технические средства СММ становятся мишенью российских вооруженных формирований, которые продолжают свою стратегию по "ослеплению" СММ, и остаются безнаказанными", - отметил Прокопчук.

Напоминаем , 10 февраля СММ ОБСЕ в очередной раз зафиксировала на территории оккупированной Донетчины современную российскую военную систему, которая есть только на вооружении ВС РФ - автоматизированная станция радиопомех "Торн".