Новости Украины: Адвоката, который "погорел" на взятке, будут судить.

В суд направили дело в отношении адвоката, который пытался дать взятку прокурору. Сумма взятки составляла $30 000. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“В Киеве будут судить адвоката, который пытался дать взятку прокурору. Сумма взятки составляла 30 000 долларов”, - говорится в сообщении. В МВД проинформировали, что защитник хотел подкупить чиновника, чтобы во время судебных заседаний он изменил наказание двум обвиняемым за торговлю людьми на менее строгое. Задержали адвоката во время передачи 10 000 долларов.

“После передачи первого транша взятки, которая проходила под контролем правоохранителей”, злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в служебном кабинете прокурора”, - говорится в сообщении.

Следователем Главного управления Нацполиции в городе Киеве было начато производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

“Следователи полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры в городе Киев и оперативным сопровождением управления защиты экономики НПУ в городе Киеве завершили досудебное расследование, а затем направили обвинительный акт в суд”, - уточнили в ведомстве.