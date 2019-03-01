Скачать
Пятница, 01.03.2019
После саммита Трамп переговорил с лидерами Южной Кореи и Японии
После саммита Трамп переговорил с лидерами Южной Кореи и Японии
Пентагон рассматривает план плавного вывода войск из Афганистана
Пентагон рассматривает план плавного вывода войск из Афганистана
Милан поставил ценник на Кутроне: "россонери" хотят солидные деньги
Милан поставил ценник на Кутроне: "россонери" хотят солидные деньги
Исследователи: Младенцы чувствуют злобный тон матери уже в полугодовалом возрасте
Исследователи: Младенцы чувствуют злобный тон матери уже в полугодовалом возрасте

В Киеве будут судить адвоката, который пытался дать взятку прокурору

В Киеве будут судить адвоката, который пытался дать взятку прокурору
06:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Адвоката, который "погорел" на взятке, будут судить.

В суд направили дело в отношении адвоката, который пытался дать взятку прокурору. Сумма взятки составляла $30 000. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“В Киеве будут судить адвоката, который пытался дать взятку прокурору. Сумма взятки составляла 30 000 долларов”, - говорится в сообщении. В МВД проинформировали, что защитник хотел подкупить чиновника, чтобы во время судебных заседаний он изменил наказание двум обвиняемым за торговлю людьми на менее строгое. Задержали адвоката во время передачи 10 000 долларов.

“После передачи первого транша взятки, которая проходила под контролем правоохранителей”, злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в служебном кабинете прокурора”, - говорится в сообщении.

Следователем Главного управления Нацполиции в городе Киеве было начато производство по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

На взятке задержали адвоката депутата Киевского облсовета

“Следователи полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры в городе Киев и оперативным сопровождением управления защиты экономики НПУ в городе Киеве завершили досудебное расследование, а затем направили обвинительный акт в суд”, - уточнили в ведомстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Адвокат, Суд, Взятка, Приговор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
02 Луценко сказала, когда ВР может рассмотреть законопроект о незаконном обогащении
03 Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине
04 "Новая газовая война": Климкин выразил свое мнение о Nord Stream 2
05 В куриных яйцах обнаружили новое полезное свойство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Территория Харькова незаконно выделенная под гаражи возвращена общине
Территория Харькова незаконно выделенная под гаражи возвращена общине
В Украине стартуют профилактические мероприятия &quot;Мигрант&quot;
В Украине стартуют профилактические мероприятия "Мигрант"
В Лондоне арестовали два особняка Фирташа
В Лондоне арестовали два особняка Фирташа
Доказано, что у неандертальцев была правильная, человеческая осанка
Доказано, что у неандертальцев была правильная, человеческая осанка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь