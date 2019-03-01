Нафтогаз: Смела не останется без газа

Новости Украины: Смеле в марте не отключат газ - вопрос с долгом урегулирован.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не прекратит поставки газа в марте для теплокоммунэнерго города Смела, поскольку коммунальное предприятие вернулось к графику погашения реструктуризированной задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". "НАК "Нафтогаз Украины" будет поставлять газ КП "Смелакоммунтеплоэнерго" в марте 2019 года. Это стало возможным благодаря тому, что КП заплатило "Нафтогазу" средства, достаточные, чтобы обеспечить соблюдение графика погашения реструктуризированной задолженности", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что угроза прекращения теплоснабжения для жителей города Смела ликвидирована.

Как сообщалось, 25 февраля НАК "Нафтогаз Украины" заявил о том, что из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности, компания не имеет правовых оснований для поставок газа для КП "Смелакоммунтеплоэнерго" на март 2019 года.

В 2018 году, при участии центральных органов власти, органов местной власти и "Нафтогаза", с коммунальным теплоснабжающим предприятием города Смела была проведена дополнительная реструктуризация задолженности, подлежащей урегулированию, на общую сумму 62 миллиона гривень.

В ноябре 2018 года вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что тепло есть во всех городах Украины, кроме Смелы. Такая ситуация сложилась из-за долгов местной теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины". Полиция открыла уголовное производство по факту срыва отопительного сезона в Смеле.

После скандала со срывом отопительного сезона в городе Смела президент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Черкасской областной госадминистрации Александра Вельбивца и 20 ноября поручил ему лично проконтролировать обеспечение теплом жителей Смелы.

Компания "Нафтогаз Украины" в тот период заявила о том, что готова начать поставки газа для старта отопительного сезона в Смеле (Черкасская область) после решения вопроса правопреемственности долгов за газ, которые составляют 85 миллионов гривень. Тогда нацкомпания отметила, что не требует уплаты сразу всего долга, а готова заключить договор о реструктуризации на 5 лет.