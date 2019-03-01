Скачать
Пятница, 01.03.2019
В Евросоюзе отреагировали на скандал в Укроборонпроме
В Евросоюзе отреагировали на скандал в Укроборонпроме
Украинцам снизили нормы потребления газа
Украинцам снизили нормы потребления газа
Этап в Шушене. Кривонос заняла место на подиуме
Этап в Шушене. Кривонос заняла место на подиуме
ТОП лучших фильмов к 8 Марта
ТОП лучших фильмов к 8 Марта

Не захотел платить: в Харькове пассажир трамвая брызнул газом в лицо водителю

Не захотел платить: в Харькове пассажир трамвая брызнул газом в лицо водителю
15:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Харькове пассажир брызнул газовым баллончиком в лицо вагоновожатой трамвая, у нее ожог глаз.

В Харькове в пятницу утром между пассажирами трамвая №20 и вагоновожатой произошел конфликт из-за оплаты за проезд, в ходе которого один из пассажиров брызнул женщине в лицо газовым баллончиком.

"Не найдя общего языка с вагоновожатой, пассажир залез в карман, достал газовый баллончик и прыснул в лицо водителя", - написал директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

В отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области уточнили, что это произошло на ул.Котлова в 8:58.

"В результате происшествия пострадала 45-летняя женщина. Она получила ожог глаз. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции", - сказали в отделе коммуникаций.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.

В Киеве эвакуировали подъезд из-за привязанной к двери "гранаты"

Как сообщалось, 19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутата горсовета, адвоката Игоря Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков. Однако горэлектротранспорт продолжает перевозить пассажиров по повышенной цене: трамваи и троллейбусы по 6 грн (вместо 4 грн), а метро - по 8 грн (вместо 5 грн). Заместитель городского головы Харькова Евгений Водовозов назвал решения суда политическими и пообещал, что горсовет обжалует их в кратчайшие сроки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Полиция, Трамвай, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
04 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Военные получат модернизированный танк Т-80
Военные получат модернизированный танк Т-80
Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
Повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
СНБО бьет тревогу: сокращение населения угрожает нацбезопасности
СНБО: Сокращение населения угрожает нацбезопасности
С первым днем весны: прикольные открытки для близких и друзей
С первым днем весны: прикольные открытки для близких и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь