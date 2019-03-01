Порошенко поручил изучить вопрос о возобновлении работы аэропорта Мариуполя

Президент Петр Порошенко дал поручение изучить вопрос запуска в работу аэропорта города Мариуполя.
Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития Донецкой области в Мариуполе, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я поручаю начальнику Генерального штаба, министру оборону, министру инфраструктуры и председателю ОГА изучить вопрос запуска аэропорта города Мариуполь", - сказал Порошенко.
Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности, в том числе средств противовоздушной безопасности, защиты от диверсионно-разведывательных групп.
Он добавил, что если удастся эффективно провести переговоры с ЕС, провести обновление и электрификацию железнодорожной линии, будет запущен в Мариуполь и поезд "Интерсити".