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День в ООС: Пять обстрелов, один военнослужащий получил ранения

День в ООС: Пять обстрелов, один военнослужащий получил ранения
18:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Боевики обстреляли из 120-мм минометов позиции Объединенных сил вблизи Водяного, один украинский военный ранен.

В зоне проведения ООС один украинский военнослужащий получил ранения. 

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке по состоянию на 18.00.

Отмечается, что с начала суток противник осуществил пять обстрелов.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели четыре обстрела позиций Объединенных войск: из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Водяное; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у поселка Пески; из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское", - говорится в сообщении.

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По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли из автоматических станковых гранатометов украинских защитников в районе населенного пункта Травневое.

"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - добавили в пресс-центре.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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