На Житомирщине мэр Олевска пришел на митинг против самого себя

Новости Украины: Мэр Олевска Олег Омельчук пришел на митинг, который жители устроили против него же, он держал плакат с надписью "Мэр с сообщниками ущемляют права граждан".

Мэр города Олевск, который находится в Житомирской области Олег Омельчук принял участие в митинге против себя. Сообщается, что соответствующее фото опубликовал на своей странице в Twitter журналист Тарас Олейник.

На фото отчетливо видно, как мэр Олевска Олег Омельчук держит в руках плакат с надписью "Мэр с сообщниками ущемляют права граждан". Примечательно, что мэра никто из участников митинга не узнал.

Согласно сообщениям СМИ, мэра города обвиняют в незаконном выделении земли.

Мер Олевська прийшов на мітинг проти себе. Мера ніхто не впізнав. Мер - троль 80 рівня. pic.twitter.com/xbtSFRN4RK — Тарас (@tarasmi) 2 марта 2019 г.

Напомним, 16 января 2017 года, в г.Олевске, около 00.30 ночи произошел конфликтмежду местными жителями и другими лицами, которые применили автоматическое оружие, в результате чего ранены 7 человек, один из которых от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице. После стрельбы злоумышленники сели в автомобили Mitsubishi Pajero серого цвета, Škoda темного цвета и Ford Transit синего цвета и скрылись с места происшествия.

Ранее сообщалось, что журналисты из Харькова решили проверить местных жителей поведутся ли харьковчане на легкий заработок перед выборами президента. Для этого, в интернете было опубликовано объявление, с предложением прийти на площадь Конституции и поддержать "кандидата в президенты" Анатоля Оноприенко, который умер в 2013 году. За участие в митинге предлагали 1 тысячу гривен.