Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине
Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине
Фриз обсудила с украинским волонтерами из США систему ветеранских госпиталей
Фриз и волонтеры из США обсудили систему ветеранских госпиталей
Украинка Саладуха завоевала "бронзу" на ЧЕ-2019 в тройном прыжке
Украинка Саладуха завоевала "бронзу" на ЧЕ-2019 в тройном прыжке
YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми
YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми

На Житомирщине мэр Олевска пришел на митинг против самого себя

На Житомирщине мэр Олевска пришел на митинг против самого себя
14:51 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэр Олевска Олег Омельчук пришел на митинг, который жители устроили против него же, он держал плакат с надписью "Мэр с сообщниками ущемляют права граждан".

Мэр города Олевск, который находится в Житомирской области Олег Омельчук принял участие в митинге против себя. Сообщается, что соответствующее фото опубликовал на своей странице в Twitter журналист Тарас Олейник.

На фото отчетливо видно, как мэр Олевска Олег Омельчук держит в руках плакат с надписью "Мэр с сообщниками ущемляют права граждан". Примечательно, что мэра никто из участников митинга не узнал.

Согласно сообщениям СМИ, мэра города обвиняют в незаконном выделении земли.

 

Напомним,  16 января 2017 года, в г.Олевске, около 00.30 ночи произошел конфликтмежду местными жителями и другими лицами, которые применили автоматическое оружие, в результате чего ранены 7 человек, один из которых от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице. После стрельбы злоумышленники сели в автомобили Mitsubishi Pajero серого цвета, Škoda темного цвета и Ford Transit синего цвета и скрылись с места происшествия.

Ранее сообщалось, что журналисты из Харькова решили проверить местных жителей поведутся ли харьковчане на легкий заработок перед выборами президента. Для этого, в интернете было опубликовано объявление, с предложением прийти на площадь Конституции и поддержать "кандидата в президенты" Анатоля Оноприенко, который умер в 2013 году. За участие в митинге предлагали 1 тысячу гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомирская область, Олег Омельчук, Участие, Олевск, Мэр города Олевска, Митинг против него.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 3 марта – День Ярила с овсянкой
02 От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
03 Генерал США: Я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной
04 Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
05 Именины (День Ангела) Льва: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ехал к Грибу: Архиепископа Климента задержали в оккупированном Симферополе
Архиепископа Климента задержали в оккупированном Крыму
От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
Прогноз погоды в Украине на 3 марта
Итоги дня 2 марта: партия поддержала решение Гнапа, доплаты военным на передовой
Главные новости в Украине и мире за 2 марта
В Facebook Messenger появилась секретная темная тема
В Facebook Messenger появилась секретная темная тема
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь