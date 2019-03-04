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Храм УГКЦ в центре Львова перешел к ПЦУ

Храм УГКЦ в центре Львова перешел к ПЦУ
11:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Прихожане храма Сретения Господня, что в центре Львова, на ул. Винниченко, 30А, в воскресенье, 3 марта, проголосовали за переход от УГКЦ к ПЦУ.

Прихожане храма Сретения Господня во Львове 3 марта проголосовали за переход из Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает издание ZAXID.Net со ссылкой на декана заочного факультета Украинской академии печати Игоря Барановского.

В сообщении отмечается, что богослужения в этом храме проводили греко-католики и римо-католики. Между прихожанами двух конфессий возник конфликт, и УГКЦ отозвала своего священника, не назначив нового

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В феврале 2019 года УГКЦ ликвидировала этот приход.

Как сообщалось, предстоятель ПЦУ Епифаний митрополит Киевский и всея Украины сообщил, что из УПЦ МП в ПЦУ переходят чаще всего приходы, чем священники. Частично, это происходит из-за того, что этих священников финансово мотивируют оставаться в подчиненности РПЦ.

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Львов, УГКЦ, ПЦУ, Храм Сретения Господня.
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