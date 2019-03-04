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Во Львове в следствие наезда поезда погиб нацгвардеец

Во Львове в следствие наезда поезда погиб нацгвардеец
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Военнослужащий Нацгвардии из Киева погиб в результате наезда поезда во Львове.

Во Львове на перегонном железнодорожном пути "Львов – Скнилов" погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины из Киева.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, накануне, 3 марта, в 06:49 во Львове на ул.Генерала Курмановича машинист маневрового локомотива ЧМЭ-3 на перегонной пути "Львов – Скнилов" (1485 километр, пикет 3), между парной и непарной колеей, обнаружил тело неизвестного мужчины.

Сотрудники главного управления Национальной полиции во Львовской области на месте происшествия установили личность погибшего.

"Это мужчина, 1998 года рождения, военнослужащий срочной службы с октября 2018 года воинской части №3002 Национальной гвардии Украины. Житель г.Киев. Он 2 марта с 8:00 утра до 18:00 находился в увольнении. В 18:00 не прибыл на службу в ВЧ-3002", - сказано в сообщении.

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При осмотре тела установлено, что мужчина погиб на месте в результате полученных травм – на него наехал поезд. Тело направлено в львовский морг на ул.Покраска, 61.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Задержек в движении поездов не было.

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Львов, Железная дорога, Нацгвардия, Львов – Скнилов.
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