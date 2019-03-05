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В Сумах задержали двух начальников Нацполиции на взятке

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В Сумах задержали двух начальников Нацполиции на взятке
07:56 Сегодня Телеграф npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: Правоохранители задержали на взятке в размере 5 тыс. грн двух начальников полиции в Сумской области.

Правоохранители задержали на вымогательстве и получении взятки в размере 5 тысяч гривен начальника одного из районных отделов полиции ГУНП в Сумской области и начальника сектора реагирования патрульной полиции, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Начальник одного из районных отделов полиции ГУНП в Сумской области был уличен в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Пособием по делу стал начальник сектора реагирования патрульной полиции. При содействии руководства Национальной полиции Украины и ГУНП в Сумской области чиновников задержали", - говорится в сообщении.

Ранее в 2018 году правоохранители установили, причастность к противоправной деятельности должностных лиц областной полиции. Отмечается, что начальник райоотдела полиции и начальник сектора реагирования патрульной полиции ГУНП прибегали к вымогательству и получения взяток с лиц за непривлечение к административной и уголовной ответственности.

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Правоохранители возбудили уголовное производство по ст.28, ч.3 ст. 368 УК Украины. Злоумышленникам объявили о подозрение, готовится избрание меры пресечения. За совершенные действия заговорщикам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Такие случаи недопустимы в полиции. Мы будем оперативно и строго реагировать на подобные факты, а виновники будут нести ответственность по всем требованиям закона", - прокомментировал событие глава Нацполиции Сергей Князев.

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Сумы, Полиция, Взятка, Коррупция.
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