В Харькове на кладбище найдено тело младенца, завернутое в пакет

Новости Украины: Полиция обнаружила тело ребенка возле мусора на кладбище в Харькове.

В Харькове на городском кладбище на ул. Академика Павлова обнаружили умершего мальчика в возрасте до 1 месяца. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, по данным правоохранителей, тело младенца обнаружили среди мусора на кладбище.

"В 18:44 в Московский отдел полиции поступило сообщение от 54-летнего жителя города Харькова. Мужчина сообщил, что во время сбора мусора и металлолома на кладбище у мусора он обнаружил в полиэтиленовом пакете тело младенца", - сказано в сообщении.

Прибыв на место вызова, полицейские установили, что умерший ребенок был обмотан в фрагмент ткани красного цвета, завернут в полимерный пакет черного цвета и обмотан скотчем. Тело младенца направили в морг для установления причины смерти. Вещественные доказательства изъяты.

Информация по данному факту внесена в ЕРДР по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.