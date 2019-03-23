На Херсонщине прокладывают "Соляную дорогу" для туристов

Новости Украины: На Херсонщине туристам предлагают новый проект "Соляная дорога".

Херсонская область к открытию сезона предлагает туристам новый уникальный маршрут "Соляная дорога". Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

"Тавричанская, Асканийская и Присивашская объединенные территориальные громады, а также города Берислав, Каховка и Новая Каховка с открытием туристического сезона начнут совместно реализовывать туристско-инвестиционный проект "Соляная дорога", - написал Гордеев.

По его словам, проект объединяет 15 населенных пунктов, 36 туристических локаций и 15 инвестиционных предложений. Маршрут будет начинаться в Бериславском районе, пройдет через остров Казачий, Новую Каховку, Каховку, три объединенные громады и далее проляжет к морям. Гордеев убежден, что создание такого маршрута, который будет пролегать от центральной части Херсонской области к побережью, поможет увеличить количество туристов в регионе.

“К реализации проекта привлечены эксперты из США, Германии, которые уже имеют такой опыт”, - добавил Гордеев.