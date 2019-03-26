Украинцев предупреждают о лавинах в Карпатах

Новости Украины: В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По данным УкрГидрометцентра, 26 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, на сайте ведомства во вторник утром.

Напомним, в ближайшие сутки, 26 марта, на территорию Украины начнет перемещаться более прохладный воздух из Скандинавии, погоду с осадками будут определять атмосферные фронты, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник на большей части территории Украины небольшой дождь, местами, кроме южной части, с мокрым снегом. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью на юге и востоке, днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с.