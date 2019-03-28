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Резонансная перестрелка в Княжичах: ГПУ передала обвинительный акт на утверждение

Резонансная перестрелка в Княжичах: ГПУ передала обвинительный акт на утверждение
13:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины: ГПУ завершила досудебное расследование перестрелки в Княжичах, в результате которой погибли пятеро сотрудников полиции.

Подозреваемые по делу о перестрелке в декабре 2016 года в селе Княжичи Киевской области ознакомились с материалами досудебного расследования.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры

Напоминается, что Главным следственным управлением Генпрокуратуры закончено досудебное расследование по уголовному производству о подозрении пяти должностных лиц Национальной полиции, которые 4 декабря 2016 года применили огнестрельное оружие в с. Княжичи, в результате чего от пулевых ранений погибли 4 сотрудника полиции.

Установлено, что руководители ряда подразделений Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, в нарушение законов и ведомственных нормативных актов, применили огнестрельное оружие на поражение людей, что повлекло гибель четырех полицейских, повреждение служебных автомобилей, иного имущества полиции и лишние расходы из государственного бюджета, в результате интересам государства нанесены тяжелые последствия, в частности в виде материального ущерба на общую сумму более 3 млн грн. Действия пятерых подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 365 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, действия одного из подозреваемых квалифицированы также по ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УК (покушение на умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц), а еще двух - по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. П. 1, 5 ст. 115 УК (организация умышленного убийства двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и покушение на умышленное убийство).

«Главным следственным управлением обеспечено ознакомление всех подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования. Обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования по указанному уголовному производству направлены процессуальному руководителю для решения вопроса о его утверждении», - сообщили в Генпрокуратуре. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а двум из них - в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщалось, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации.

Перестрелка в Княжичах: ГПУ сообщила о подозрении трем полицейским

Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли несколько полицейских. По результатам служебной проверки из рядов Нацполиции были уволены семь офицеров, занимавших руководящие и оперативные должности.

В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания. В мае 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о завершении досудебного расследования уголовного производства о перестрелке между правоохранителями в Княжичах.

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ГПУ, Полиция, Генпрокуратура, Перестрелка в Княжичах.
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