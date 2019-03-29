Сутки в зоне ООС: боевики применили 120 и 82 мм минометы вблизи Гнутово

Новости Украины: За минувшие сутки, 28 марта, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь.

За минувшие сутки боевики совершили семь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, без пострадавших, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещеные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четырежды обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе н.п. Гнутово, дважды - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, из крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь дважды - из минометов калибра 82 мм в районе н.п. вблизи села Крымское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Станицы Луганской.

По данным украинской разведки, 28 марта три боевика были ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в штабе.