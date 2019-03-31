Днепропетровщина отметилась наибольшим количеством нарушений

Новости Украины: Больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Днепропетровской области.

Больше всего сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, было зарегистрировано в Днепропетровской области - 282 сообщения. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что больше всего сообщений о нарушениях зарегистрировано в Днепропетровской области - 282, в Киеве - 238, в Донецкой области - 182, Одесской - 179, Харьковской - 176. Наименьшее количество заявлений и сообщений зафиксирована в Черкасской области - 6 фактов", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обнародовала данные первых обработанных 0,11% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.