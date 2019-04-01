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В Черкасской области обстреляли памятник гетману Сагайдачному

В Черкасской области обстреляли памятник гетману Сагайдачному
22:03 Сегодня Телеграф Казацкий край Фото:

Новости Украины: Памятник Петру Сагайдачному, по предварительным данным, обстреляли из огнестрельного оружия.

В Трахтемирове Черкасской области неизвестные расстреляли памятник гетману Петру Сагайдачному. Соответствующие фото в понедельник, 1 апреля, опубликовал ресурс "Казацкий край".

"Пули изрешетили герб Петра Конашевича-Сагайдачного, а киркой, похоже, памятник пытались разбить пополам", - говорится в сообщении.

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Повреждение памятника обнаружил случайный прохожий. Когда именно был совершен акт вандализма - неизвестно. По предварительным данным, памятник Сагайдачному обстреляли из огнестрельного оружия. Памятник был установлен в прошлом году на Покрову.

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Черкасская область, Памятник, Оружие, Памятник Петру Сагайдачному.
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