В Черкасской области обстреляли памятник гетману Сагайдачному

Новости Украины: Памятник Петру Сагайдачному, по предварительным данным, обстреляли из огнестрельного оружия.

В Трахтемирове Черкасской области неизвестные расстреляли памятник гетману Петру Сагайдачному. Соответствующие фото в понедельник, 1 апреля, опубликовал ресурс "Казацкий край".

"Пули изрешетили герб Петра Конашевича-Сагайдачного, а киркой, похоже, памятник пытались разбить пополам", - говорится в сообщении.

Повреждение памятника обнаружил случайный прохожий. Когда именно был совершен акт вандализма - неизвестно. По предварительным данным, памятник Сагайдачному обстреляли из огнестрельного оружия. Памятник был установлен в прошлом году на Покрову.