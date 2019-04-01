Новости Украины: В Николаеве бешеная собака искусала 12 человек — отловлены 27 контактных животных.

В Николаеве 12 человек обратились за медицинской помощью после укуса бешеной бездомной собаки, сообщил заместитель городского головы Юрий Степанец, сообщает Город N.

На территории города отловили еще 27 животных, которые могут быть заражены, а в Ингульском районе, где нашли больную собаку, объявили карантин.

Чиновник сообщил, что сейчас отловленные животные находятся под наблюдением в КП Центр защиты животных. Если диагноз подтвердится, собак усыпят и кремируют.

"По заявлению управления здравоохранения, на сегодняшний день пострадало 12 человек, всем была оказана помощь. В больницах города и области есть необходимые вакцины и препараты против бешенства. Комиссией принято решение, нами обозначена зона карантина, где КП "Центр защиты животных" будет усиленно работать”, - сказал Степанец.