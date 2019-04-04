В Киевской области произошла смертельная авария, погибли две женщины

Новости Украины: Под Киевом произошла смертельная авария: две женщины погибли и двоих пострадавших мужчин госпитализировали.

В Киевской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли 2 женщины, еще двое травмированы. Об этом в Facebook сообщают "Вартові еспресо".

ДТП произошло вчера вечером на выезде из с. Красиловка Броварского района. На дороге не разминулись Volkswagen Touareg и "ВАЗ-2110". Очевидцы сообщают, что водитель первой машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

На момент столкновения в "ВАЗ-2110" находились четыре человека, среди которых две женщины. Удар был такой силы, что женщины погибли на месте. Двоих мужчин с травмами доставили в реанимационное отделение Броварской центральной районной больницы. По информации издания, все пострадавшие, скорее всего, не воспользовались ремнями безопасности.

"Тоурег" выехал на встречную полосу и не пропустил "ВАЗ", две женщины насмерть, и двух мужчин забрала карета скорой! За рулем был военный, говорят, что проживает в Гоголево", - пишут в социальных сетях очевидцы ДТП.

На место аварии приехали медики, спасатели и правоохранители. Очевидцы опубликовали видео с места ДТП.