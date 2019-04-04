Мальчик в Желтых Водах скатился на дно карьера

Новости Украины: Спасатели Днепропетровщины достали с 200-метрового карьера мальчика 2003 года рождения.

Мальчик 2003 года в Желтых Водах Днепропетровской области по неосторожности упал в заброшенный карьер, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что инцидент произошел 4 апреля, к спасателям в 12:15 поступила об этом информация. По прибытию к заброшенному карьеру было установлено, что трое мальчиков играли на территории карьера, где раньше добывали железную руду. Один из них по неосторожности упал, скатившись на 200-метровое дно карьера.

Спасатели ГСЧС оперативно с помощью веревки спустились к ребенку и подняли его на поверхность.

Прибывшая на место инцидента «скорая помощь» обследовала ребенка 2003 года рождения, установив предварительный диагноз «открытая черепно-мозговая травма, ушиб правой руки и ноги». Пострадавший был доставлен в медико-санитарную часть Желтых Вод.

Напомним, в Киевской области на территории детского сада сотрудники ГСЧС изъяли шесть минометных мин времен Второй мировой войны.

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