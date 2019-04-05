В Киеве отопительный сезон закончится раньше

Новости Украины: Температурный режим с началом апреля позволяет завершить отопительный сезон в столице Украины и во многих областях страны.

Не во всех областях Украины отопительный сезон 2018-2019 года начался гладко. Тем не менее, он выходит на финишную прямую. Все благодаря теплому апрелю.

Так, с 6 апреля в Киеве отопительный сезон официально закроют. В некоторых городах Украины, таких как Одесса, Харьков, Днепр, батареи уже холодные. Внеплановое отключение тепла уже позволило сэкономить ресурсы. В этом сезоне было использовано меньше газа, чем в прошлом. По состоянию на 29 марта в украинских подземных хранилищах находится почти 9 млрд куб. м топлива.

В "Нафтогазе" прокомментировали, что синоптики не прогнозируют радикальных климатический изменений и перепадов температур. Даже если придут кратковременные морозы, газа хватит. Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев на пресс-конференции отчитался, что в этом году Киев завершает отопительный сезон 6 апреля, а это на полторы недели раньше обычного.

"Мы считаем, вопреки ряду вызовов, сезон прошел стабильно и надежно. Аварийные бригады смогли оперативно ликвидировать повреждения сетей в городе", - заявил Петр Патнелеев. Также он добавил, что начиная с 8 апреля сотрудники коммунального предприятия начнут подготовку уже к новому отопительному сезону. Так, планируется заменить 130 км аварийных сетей и модернизировать 120 объектов. На все из городского бюджета будет выделено полмиллиарда гривен.