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Нацполиция задержала несовершеннолетнего, который сбил насмерть двух девушек

Нацполиция задержала несовершеннолетнего, который сбил насмерть двух девушек
15:28 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Виновник смертельного ДТП признался, что совершил смертельный наезд, после чего скрылся с места события, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления полиции в Киевской области разыскали и задержали водителя, который 6 апреля насмерть сбил двух девушек и скрылся с места аварии. Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"19-летний житель Белоцерковщины признался работникам полиции в том, что он действительно совершил смертельный наезд на двух девушек, после чего скрылся с места ДТП. Решаются вопросы о наложении ареста на изъятое транспортное средство и объявления подозрения юноше по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет. 

Подозреваемого искала полиция. Во время расследования стало известно, что накануне парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля Mazda, который принадлежал его родителям, и уехал в ночное время.

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Как сообщалось ранее, 6 апреля в селе Песчаная Белоцерковского района неизвестный на автомобиле "Мазда" сбил насмерть двух девушек и скрылся с места ДТП, оставив авто. Погибли две девушки в возрасте 16 и 18 лет.

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ДТП, Киевская область, Гибель, Белоцерковский район, Следственное управление полиции, Село Песчаная.
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