Мальчик выжил после удара током в 10 тысяч вольт

Новости Украины: Подросток 14 лет залез на подстанцию и хотел посмотреть щитовую, после проникновения в которую его ударило током неимоверной силы.

Инцидент случился в Запорожье. По словам подростка, он прогуливался по Арочному мосту, увидел трансформаторную будку и решил посмотреть, какой предохранитель находится внутри.

Мальчик сбил замок с двери электрощитовой и проник внутрь, после чего его поразило током, напряжением в 10 тыс. вольт. Ребенок получил сильные ожоги рук, однако остался жив. Учитывая мощность удара, спасатели назвали чудом то, что пострадавший смог выжить.

В данный момент ребенок госпитализирован в Запорожскую городскую детскую клиническую больницу №5. Его состояние врачи оценивают как "средней тяжести".