Скачать
Вторник, 09.04.2019
В ЦИК прокомментировали проведения официальных дебатов на "Олимпийском"
В ЦИК прокомментировали проведения официальных дебатов на "Олимпийском"
Укрзализныця: Пассажиропоток между Украиной и Россией сократился
Укрзализныця: Пассажиропоток между Украиной и Россией сократился
Украинка Завадская зачехлила ракетку на старте турнира в Лугано
Украинка Завадская зачехлила ракетку на старте турнира в Лугано
Стильный выход в свет королевы Летиции
Стильный выход в свет королевы Летиции

Мальчик выжил после удара током в 10 тысяч вольт

Мальчик выжил после удара током в 10 тысяч вольт
13:04 Сегодня Телеграф www.unian.net newsone.ua

Новости Украины: Подросток 14 лет залез на подстанцию и хотел посмотреть щитовую, после проникновения в которую его ударило током неимоверной силы.

Инцидент случился в Запорожье. По словам подростка, он прогуливался по Арочному мосту, увидел трансформаторную будку и решил посмотреть, какой предохранитель находится внутри.

Мальчик сбил замок с двери электрощитовой и проник внутрь, после чего его поразило током, напряжением в 10 тыс. вольт. Ребенок получил сильные ожоги рук, однако остался жив. Учитывая мощность удара, спасатели назвали чудом то, что пострадавший смог выжить.

В Украине от гриппа умер ребенок

В данный момент ребенок госпитализирован в Запорожскую городскую детскую клиническую больницу №5. Его состояние врачи оценивают как "средней тяжести".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Больница, УДАР, Ток, Запорожье, Медики, Мальчик, Подстанция, Тяжесть, Щитовая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 9 апреля
03 В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
04 Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
05 Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
На Донбассе подорвалась группа пиротехников: один погиб, еще два ранены
На Донбассе при разминировании погиб сапер
Заробитчане перевели в Украину рекордные 14 миллиардов долларов
Заробитчане перевели в Украину рекордные суммы
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь