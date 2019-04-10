В Днепре маршрутка вылетела на тротуар и сбила мужчину

Новости Украины: В центре Днепра маршрутка заехала на тротуар и сбила мужчину.

В Днепре на улице Князя Владимира Великого около 6:05 в среду, 10 апреля, маршрутка сбила мужчину. Об этом пишет Информатор.

По словам водителя маршрутки, он заехал в люк и после этого потерял управление транспортным средством. Микроавтобус начало заносить, водитель заехал на тротуар и врезался в дом. В это время по улице шел мужчина около 50-60 лет. Водитель не смог избежать столкновения и сбил прохожего.

С места ДТП пешехода забрала скорая помощь, предварительно, с переломом руки. Очевидцы говорят, что мужчина находился в сознании. Также микроавтобус повредил часть ограждений магазина одежды Mega.

Напомним, в Киеве напротив Байкового кладбища автомобиль неизвестной марки подрезал Toyota, а та, в свою очередь, протаранила Chevrolet Aveo, который отбросило в впереди стоящий Aveo.