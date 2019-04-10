Во Львове детского врача поймали на взятке

Новости Украины: Во Львове задержали врача-невролога за получение взятки от матери ребенка с инвалидностью.

Детского врача задержали сотрудники СБУ на получении взятки от матери ребенка с инвалидностью, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

По данным СБУ, врач-невролог вымогала у родителей ребенка, болеющего ДЦП, 500 долларов США за выдачу выписки из медкарты для дальнейшего оформления государственной социальной выплаты для ребенка с инвалидностью.

Доктора задержали после получения 6 тыс. грн.

В СБУ отмечают, что такого рода вымогательство со стороны врача носило систематический характер.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В настоящее время врач находится в медучреждении в связи с тем, что у нее внезапно ухудшилось состояние здоровья.