В Киеве продали офисный центр, принадлежавший российскому банку

Новости Украины: Согласно данным системы "Prozorro.Продажи", наибольшую цену за объект в размере 351 млн грн предложил "Житомирский мебельный комбинат".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел аукцион по продаже принадлежавшего ликвидируемому "ВТБ Банку" офисного центра в Киеве.

Согласно данным системы "Prozorro.Продажи", наибольшую цену за объект в размере 351 млн грн предложил "Житомирский мебельный комбинат", и ожидается протокол по результатам аукциона. Отмечается, что объект площадью 28,2 тыс. квадратных метров расположен в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 6.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов 19 декабря 2018 года начал ликвидацию "ВТБ Банка".

С 28 ноября прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным. "ВТБ Банк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Банк принадлежал российскому государственному "ВТБ-Банку".