В Черкассах оштрафовали чиновника за выписку премий жене

Новости Украины: Чиновника на Черкащине оштрафовали за незаконное премирование своей жены.

На руководителя государственного предприятия наложили штраф за выписку премий своей жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

Так, в суде была доказана вина исполняющего обязанности руководителя Черкасского филиала ПАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

По данным следствия, чиновник, вопреки требованиям Закона Украины "О предупреждении коррупции", не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и совершил действия в его условиях при премировании своей жены.

"Сосновским районным судом г. Черкассы 09.04.2019 указанную должностное лицо признано виновной в совершении административных правонарушений и наложено взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн. В настоящее время решение не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 31 марта 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют 724 уголовных производств.