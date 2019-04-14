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В центре Запорожья провели выставку "Квантовый скачок Шевченко" (Фото)

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В центре Запорожья провели выставку "Квантовый скачок Шевченко" (Фото)
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Запорожье показали нестандартные портреты Тараса Шевченко.

Нестандартные портреты Кобазаря показали в субботу в центре Запорожья на площади Маяковского в рамках выставки "Квантовый скачок Шевченко". Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Наша цель, во-первых, - популяризация современного искусства, во-вторых — показать людям, что Тарас Шевченко может быть современным", - говорит глава организации "Демократическая секира" в Запорожье Александр Лебедь. Именно эта организация стала инициатором проведения выставки в Запорожье.

Автор работ — столичный иллюстратор Александр Грехов. Под каждым рисунком он объяснил, почему именно так изображен Кобзарь. Всего - 29 картин. Запорожцы имели возможность увидеть Тараса Григорьевича в непривычных, но известных образах, среди которых: Человек-паук, Дарт Вейдер, Николай Гоголь и другие.

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"Автор позиционировал Шевченко не как статичного персонажа, генетический код украинца, а как более современного", - говорит Лебедь. Запорожцы с удовольствием рассматривали работы и делали селфи на фоне Шевченко.

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Выставка, Запорожье, Тарас Шевченко, Портрет, Картина, Искусство, Квантовый скачок Шевченко.
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