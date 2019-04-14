Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
Замглавы АП, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку
Замглавы АП, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку
Ломаченко после победы над Кроллой обратился к болельщикам
Ломаченко после победы над Кроллой обратился к болельщикам
Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос
Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос

Сильный снегопад и вьюга: гору Поп Иван в Карпатах замело снегом

Сильный снегопад и вьюга: гору Поп Иван в Карпатах замело снегом
14:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван в Карпатах замело снегом, он не прекращался с 12 апреля.

Гору Поп Иван в Карпатах замело снегом. Об этом сообщается на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

Согласно сообщению, снегопад и вьюга охватили эту местность еще 12 апреля и продолжились на весь день 13-го. Сегодня утром снег прекратился. Погода облачная, ветер северо-восточный 12-15 м/с, температура воздуха -5 градусов. Вот так, к примеру, выглядит обсерватория Белый слон на горе Поп Иван.

Ранее сообщалось, что в  ближайшие сутки, 15 апреля, северо-западная часть Украины останется в довольно холодной и сухой воздушной массе, остальная территория - в более теплом и влажном воздухе, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях в понедельник - без осадков; ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью сильные заморозки в воздухе 1-6°, температура днем около 0°.

В северных и Черкасской областях без существенных осадков, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5° (в Винницкой, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°), температура днем 7-12° тепла.

Погода в Украине 14 апреля: похолодает, местами ожидаются дожди

На остальной территории дожди, в Крыму и Приазовье местами значительные дожди; температура ночью 3-8° тепла, в Приазовье местами 9-11°, днем 10-15°. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северных областях местами порывы 15-18 м/с. В Киеве - без существенных осадков, ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карпаты, Ивано-Франковская область, Снег, Гора Поп Иван.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
03 Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля
04 Дефицит витамина B12: основные симптомы
05 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стрельба в ночном клубе в Австралии: один из пострадавших скончался в больнице
В Австралии в ночном клубе произошла стрельба
С сегодняшнего дня украинцы могут посещать еще одну страну без виз
Украинцы могут посещать еще одну страну без виз
Погода в Украине 14 апреля: похолодает, местами ожидаются дожди
В Украину пришло похолодание, ожидаются дожди
Леся Никитюк восхитила поклонников результатами подготовки к весне
Леся Никитюк восхитила поклонников результатами подготовки к весне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь