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Обвал на шахте в Донецкой области: Погиб горняк

Обвал на шахте в Донецкой области: Погиб горняк
18:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На шахте в Донецкой области произошел обвал, один горняк погиб, еще двое ранены.

Прокуратура Донецкой области выясняет обстоятельства смерти горняка и травмирование еще двух во время обвала на шахте, произошедшего в субботу, 13 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Facebook.

"Утром 13 апреля во время выполнения работ по цементации купольной части соединения вентиляционного ствола и прохода чистки зумпфа при перемещении полки перекрытия вентиляционного ствола блока произошел перекос, из-за которого работники предприятия упали в зумпфовую часть вентиляционного ствола", - говорится в сообщении.

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В частности, в результате инцидента 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка были тяжело травмированы, а 27-летний проходчик получил несовместимые с жизнью травмы, из-за которых скончался на месте происшествия.

Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

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Прокуратура, Шахта, Донецкая область, Обвал.
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